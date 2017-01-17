Крушение турецкого Боинга 747 под Бишкеком. Главное

16 января турецкий грузовой самолет упал на жилые дома недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком. Погибло не менее 37 человек, в том числе все члены экипажа. 17 домов были полностью разрушены, еще около 26 пострадали. "ВБ" рассказывает главное о том, что известно про авиакатастрофу.

Грузовой самолет Боинг 747 летел рейсом Гонконг – Стамбул и должен был приземлиться в Бишкеке для дозаправки. Однако из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и в 7.18 утра упал на жилые дома села Дача-СУ недалеко от аэропорта "Манас".

Авиалайнер принадлежал турецкой компании-перевозчику ACT Airlines (My Cargo Airlines). По их информации, судно перевозило 85,618 тонны груза. На борту было четыре члена экипажа. Перед рейсом они в течение 69 часов отдыхали в Гонконге и каких-либо технических неисправностей зарегистрировано не было. Компания сообщает, что разбившийся самолет был выпущен в 2003 году, его грузоподъемность – 116,462 тонны. Техническое обслуживание воздушного судна проводилось своевременно и в соответствии с авиационными стандартами.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Кыргызаэронавигация заявляет, что в момент крушения авиалайнера туман был допустимым для посадки, видимость была 400 метров при норме в 300 метров. По словам замдиректора ведомства Карима Бутабаева борт мог спокойно сесть. В информационном сообщении компании ACT Airlines говорится, что причиной крушения не являются технические неполадки или перегруз. Тем не менее компания возместит моральный и материальный ущерб всем пострадавшим.

16 января специалисты нашли один из черных ящиков самолета. Его передадут экспертам Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки. Разборы завалов на месте крушения Боинга продолжались более суток. Найдены крыло и хвостовая часть самолета.

По факту крушения Боинга транспортная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье 28 УК КР "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц". Расследование проводит МВД совместно с ГКНБ. Создана межведомственная следственно-оперативная группа. Также создана правительственная комиссия для изучения причины авиационной катастрофы.

17 января объявлено днем траура по погибшим. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи в учреждениях культуры и телерадиокомпаниях страны.

В Бишкеке организованы пункты сбора помощи семьям погибших и пострадавшим.