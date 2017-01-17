Тела погибших под Саратовом отправили в Кыргызстан

Тела погибших под Саратовом четырех кыргызстанцев отправлены в Кыргызстан. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве иностранных дел.

Уточняется, что "груз 200" отправлен наземным транспортом около двух часов назад. Все необходимые документы для отправки были подготовлены посольством Кыргызстана. Кроме того, в министерстве сообщили, что водитель, виновник ДТП, задержан и в настоящий момент проводится следствие.

Напомним, ДТП произошло 15 января, примерно в 04.30 утра на автотрассе Нижний Новгород - Саратов ФАД 1Р158н. В районе села Тарумувка водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с минивэном Toyota, который двигался по встречной полосе. После этого оба транспортных средства съехали в кювет.