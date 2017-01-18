На Украине родился ребенок от троих родителей

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На Украине рожден первый в мире ребенок с ДНК троих человек. Это первый подобный случай зачатия, пишет Лента.ру со ссылкой на "Вести Украина".

Отмечается, что 34-летняя женщина не могла выносить ребенка в течение последних 15 лет. Технология подразумевает пересадку ДНК (частички клеток, отвечающих за выработку энергии) от женщины-донора (анонимного) в яйцеклетку матери и была изобретена в Великобритании в начале 2000-х годов.

"В результате была получена "реконструированная" яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 тысячи генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "трех родителей". Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии", - рассказывает директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин.

Данный способ зачатия ребенка пока не предусмотрен законом Украины. В клинике добавили, что процедура была бесплатной, так как женщина добровольно пошла на этот эксперимент. Кроме того, подобная методика не рекомендуется женщинам старше 37 лет, у которых не развиваются эмбрионы.

Впервые технология рождения ребенка с тремя ДНК применили в Мексике в семье иорданцев в апреле 2016 года. Однако в том случае были задействованы неоплодотворенные яйцеклетки.

URL: http://www.vb.kg/353848
Теги:
дети, наука, Украина, медицина
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