Депутат возмущен необеспеченностью в стране продовольствием

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Аида Джумашева

"Мы сами себя не можем обеспечить продуктами питания, о какой продовольственной безопасности идет речь?" - заявил сегодня, 18 января, на пленарном заседании депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Максат Сабиров.

Отметим, что парламентарии рассматривают вопрос о поправках в Закон "О продовольственной безопасности". Изменения предлагают включить в Совет по продовольственной безопасности вопросы здорового питания.

По словам Сабирова, в Кыргызстане есть единственный завод по изготовлению масла, который не работает.

На его вопрос о том, сколько сахарных заводов имеется в стране, замминистра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев ответил, что работают заводы в Канте и Каинды. Планируется, что в следующем году откроют завод "Кошой". Мукомольных заводов в реестре зарегистрировано 12, Минсельхоз планирует ввести еще 10.

Чиновник также заявил, в стране нет ни одного мясокомбината, но есть цеха по производству колбасы и мяса. На что Сабиров возмутился: "Не надо сравнивать цеха и заводы. Если раньше население КР составляло три миллиона, теперь шесть. Заводы строятся, но один бог знает, будут они работать или нет".

URL: http://www.vb.kg/353861
Теги:
Максат Сабиров
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