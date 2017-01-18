Действия проигравшего кандидата в мэры Бишкека – фарс

Кандидат, уверенно проигравший выборы в мэры Бишкека, никак не может успокоиться. Его не устраивает решение ЦИК Кыргызстана, который отказался отменить результаты голосования, проводившегося в горкенеше 11 января.

Напомним, Нурдин Абдылдаев и некоторые его коллеги по партии "Онугуу-Прогрес", заявили, что расценивают митинг горожан в поддержку Ибраимова, как факт прямого давления на волеизъявления депутатов столичного горкенеша. Кроме того, проигравший кандидат уже после голосования поведал и вовсе фантастическую историю о том, что на бюллетенях для голосования стояли некие метки.

Любопытно, что никто из депутатов других фракций ничего подобного не заметил. И даже митинг студентов и пенсионеров, проходивший у стен муниципалитета, никого кроме Абдылдаева и его товарищей не напугал. Из этого следует, что слова и действия проигравшего претендента на пост мэра, просто фарс.

"Никакого влияния митинг возле мэрии не оказал на депутатов Бишкекского городского кенеша. К тому моменту наша фракция уже провела встречи с кандидатами и ознакомилась с их программами. Поэтому каждый депутат нашей фракции к началу сессии уже имел четкое представление о кандидатах и определился, за кого будет голосовать. Что касается каких-то особых отметок, нам ничего неизвестно. К тому же, как вы знаете, голосование было тайным, за процессом следили не только сами депутаты, но и представители ТИК и журналисты. Все прошло в рамках законодательства", - рассказал "ВБ" депутат фракции "Кыргызстан" Куванычбек Конгантиев.

В пресс-службе ЦИК КР нам сообщили, что заявление от кандидата в мэры Абдылдаева об отмене итогов голосования действительно поступало и было рассмотрено на заседании рабочей группы. Требование выдвиженца от "Онугуу-Прогресса" оставлено без удовлетворения.

Кроме того, в Центризбиркоме сообщили, что само заявление от Абдылдаева было подано с нарушениями. Сначала жалоба должна была быть подана в Бишкекскую территориальную комиссию, которая организовывала и проводила выборы мэра. И только после ответа оттуда проигравший претендент на пост мэра мог обратиться в ЦИК. Если люди, занимавшие высокие управленческие посты, не сильны в познании законов, то это как раз показатель их профессиональной пригодности.

Хотя, естественно, что вся поднятая шумиха - это часть политического шоу от партии "Онугуу-Прогресс". Плетутся интриги и пытаются заработать на этом политические очки. Стара как мир эта технология - изображать из себя жертву, страдающую в борьбе за интересы народа. Но времена сейчас другие. Если несколько лет назад такие маневры еще приносили плоды, то сейчас избиратель уже не верит популистам.

Это ведь просто глупо - ставить под сомнение итоги в пух и прах проигранного голосования, в котором участвовали всего-то чуть более 40 человек. О каких отметках в бюллетенях может идти речь, когда в тесном зале заседаний горкенеша все депутаты были друг у друга на виду. За процессом наблюдали представители СМИ. В счетной комиссии были представители всех фракций, пересматривавшие все бюллетени. Если бы в момент голосования был хоть какой-то намек на некие метки, Абдылдаев и его сторонники могли заявить протест на месте или в крайнем случае - при подсчете голосов. Но скандал решили оформить задним числом, такая тактика и вызывает большие вопросы.

Все помнят, что после голосования Нурдин Абдылдаев поздравил Албека Ибраимова с победой. Задний ход он включил чуть позже, и можно предположить, что после того, как с кем-то проконсультировался, и получил инструкции. Странно, когда мужчина сначала жмет руку, а через несколько минут включает заднюю и переворачивает все с ног на голову. Этому есть только одно объяснение – человек несамостоятелен в принятии решений и управляем.