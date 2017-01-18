В парламенте подняли вопрос необходимости Фонда госматрезервов

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Аида Джумашева

Сегодня, 18 января, депутат парламента от фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов в ходе рассмотрения поправок в Закон "О продовольственной безопасности" поднял вопрос о необходимости содержания Фонда госматрезервов.

По его словам, в прошлом году правительство уже поднимало вопрос об упразднении данной структуры.

"Почему у нас не строятся мясокомбинаты? Если мы будем сами производить мясо крупного рогатого скота и вывозить на экспорт, цена на мясо была бы выше. На сегодняшний день целесообразно ли иметь в стране Фонд госматрезервов?" - заявил он, обращаясь к Минсельхозу.

На это заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев ответил, что данная структура необходима в случае непредвиденных ситуаций.

"Если вдруг срочным образом понадобится мука, мы обязаны объявлять тендер на закуп. Однако в связи с тем, что это долгая процедура, нам нужны запасы. Ими как раз и ведает Фонд госматрезервов", - сказал Керималиев.

В свою очередь другой парламентарий Тынчтык Шайназаров отметил, что правительство должно дать четкие задачи айыл окмоту по продовольственной безопасности.

"Если раньше у людей спрашивали, где айыл окмоту, они отвечали, что чиновник в поле. А сейчас, когда спрашивают о местонахождении айыл окмоту, отвечают, что тот в командировке или у полпреда. Надо пересмотреть ситуацию. Айыл окмоту обязаны заниматься своими функциями, потому что продбезопасность непосредственно касается их", - отметил парламентарий.

URL: http://www.vb.kg/353872
Теги:
продовольствие, Тынчтыкбек Шайназаров
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