Признание под пытками. Без кислорода нашлись "виновные"

Трое сотрудники ОВД Московского района Чуйской области пытают задержанных. По словам родственников потерпевших, правоохранители требовали от молодых людей чистосердечных признаний по нескольким уголовным делам. После того как те отказались, силовики применили силу.

Сковав наручниками, жертвам пыток на голову надели целлофановые пакеты. Это продолжалось до тех пор, пока те не подписали чистосердечные признания, рассказывает мама одного из потерпевших Мехрийне Мусабаева.

"Они задержали его незаконно, как обычно у нас делают, заставляли подписать чистосердечное признание. Пакет на голову одевали, он сознание много раз терял, его забрали где-то в семь часов утра. А к следователю его завели где-то в час ночи. Вот в течении этого времени они били его, пока не признался в краже. Еще он рассказывает, что хотели даже убийство на него повесить" - рассказала Мусабаева.

Со слов одного из пострадавших, на его запястья намотали газету, затем надели наручники, положили его на пол и поставили над ним стул, чтобы он не мог двигаться. После этого на голову ему стали надевать пакет и требовали подписать документы.

Судебно-медицинская и судебная психолого-психиатрическая экспертизы подтверждают слова пострадавших о наличии кровоподтеков на их теле.

В свою очередь адвокат защиты Мунарбек Супатаев сообщил, что правоохранители уже сняли с молодых людей все обвинения, якобы, из- за примирение сторон, чего, по словам Супатаева не было.

Сейчас уголовное дело ведется уже в отношении самих блюстителей порядка, все трое в данное время отстранены от службы.

"Московский ОВД уже от моих подзащитных открестился, так как те сотрудники были отстранены от дел. Но на некоторых потерпевших оказывается давление. Одного вроде бы даже уговорили изменить показания. Но мы хотим добиться правосудия, чтобы такого больше не повторялось", - сообщил адвокат.

Сегодня состоится очередной судебный процесс по этому делу. Стоит отметить, что история этого дела началась 13 января 2015 года, тогда сотрудники милиции и выдвинуто обвинение в краже денег, которая произошла 1 января 2015 года.

Дело по применению пыток сотрудниками Московского ОВД завели в апреле 2015 года. Сегодня в 14:00 продолжится судебный процесс по исковому заявлению потерпевших.