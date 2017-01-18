Футбол: чемпион Кыргызстана "Алай" поборется за Кубок губернатора Ферганы

Чемпион Кыргызстана-2016 "Алай" из Оша примет участие в Кубке губернатора Ферганской области (Узбекистан). Об этом сообщили в Футбольной лиге Кыргызстана.

Как сообщается, на сегодня участие в традиционном турнире на Кубок губернатора Ферганской области по футболу подтвердили 14 команд, в том числе и "Алай". Помимо чемпиона страны в турнире сыграют узбекские команды: "Нефтчи", "Кукон-1912", "Навбахор", "Машъал", "Андижон", "Уз Донг Жу", "Норин", "Цементчи", "Ёзёвон Лочинлари", "Истиклол" и "Тошлок".

На днях ожидается проведение жеребьевки, а сам турнир пройдет с 27 января по 7 февраля.

Отметим, "Алай" в этом году примет участие в Кубке Азиатской футбольной конфедерации (АФК), где сыграет в групповом раунде с победителями национальных лиг "Истиклолом" (Таджикистан), "Алтын Асыром" (Туркменистан) и обладателем четвертой путевки - победитель раунда плей-офф, который станет известен позже.

Матчи группового раунда стартуют 14 марта. "Алай" на своем поле примет туркменский "Алтын Асыр".