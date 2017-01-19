Определен состав сборной Кыргызстана на Всемирную зимнюю Универсиаду-2017

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Гулиза Авазова

Определен состав сборной Кыргызстана на Всемирную зимнюю Универсиаду-2017, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан).

Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, честь республики будут защищать 10 спортсменов. Они примут участие в состязаниях по горным лыжам, сноуборду, фигурному катанию и лыжным гонкам.

Возглавит делегацию Генсек федерации студенческого спорта Алик Бабаев, а также директор Республиканского центра "Жаштык".

В состав сборной вошли:

Горные лыжи

  1. Тимофеев Евгений
  2. Гордеев Максим
  3. Тренер - Борисов Игорь

Лыжные гонки

  1. Жаркымбаев Тариэл
  2. Абдыкадырова Кундуз
  3. Матвеев Николай
  4. Тренер - Левданский Александр

Сноуборд

  1. Губаев Тимур
  2. Кузьмин Евгений
  3. Вакурин Алексей
  4. Вакурин Павел

Фигурное катание

  1. Бедросова Кристина
  2. Тренер - Битнер Владимир

Отметим, в рамках зимней Универсиады медали будут разыгрываться по 12 видам спорта. В играх примут участие свыше пяти тысяч студентов из 64 стран.

URL: http://www.vb.kg/353902
Теги:
лыжный спорт, сноуборд, универсиада, горнолыжный спорт
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