Определен состав сборной Кыргызстана на Всемирную зимнюю Универсиаду-2017, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан).

Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, честь республики будут защищать 10 спортсменов. Они примут участие в состязаниях по горным лыжам, сноуборду, фигурному катанию и лыжным гонкам.

Возглавит делегацию Генсек федерации студенческого спорта Алик Бабаев, а также директор Республиканского центра "Жаштык".

В состав сборной вошли:

Горные лыжи

Тимофеев Евгений Гордеев Максим Тренер - Борисов Игорь

Лыжные гонки

Жаркымбаев Тариэл Абдыкадырова Кундуз Матвеев Николай Тренер - Левданский Александр

Сноуборд

Губаев Тимур Кузьмин Евгений Вакурин Алексей Вакурин Павел

Фигурное катание

Бедросова Кристина Тренер - Битнер Владимир

Отметим, в рамках зимней Универсиады медали будут разыгрываться по 12 видам спорта. В играх примут участие свыше пяти тысяч студентов из 64 стран.