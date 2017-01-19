Определен состав сборной Кыргызстана на Всемирную зимнюю Универсиаду-2017, которая пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан).
Как сообщили в Дирекции по олимпийским видам спорта, честь республики будут защищать 10 спортсменов. Они примут участие в состязаниях по горным лыжам, сноуборду, фигурному катанию и лыжным гонкам.
Возглавит делегацию Генсек федерации студенческого спорта Алик Бабаев, а также директор Республиканского центра "Жаштык".
В состав сборной вошли:
Горные лыжи
Лыжные гонки
Сноуборд
Фигурное катание
Отметим, в рамках зимней Универсиады медали будут разыгрываться по 12 видам спорта. В играх примут участие свыше пяти тысяч студентов из 64 стран.