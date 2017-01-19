Иссык-Куль намерен стать регионом побратимом с областями Казахстана

Глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев провел переговоры с послом Казахстана в Кыргызстане Айымдосом Бозжигитовым.

Как сообщает пресс-служба полпреда правительства этого региона, в ходе разговора поднимались вопросы о приграничном сотрудничестве. В частности, было предложено активное двустороннее взаимодействие по открытию круглогодичного пограничного поста по маршруту Тюп-Кеген.

Кроме этого, Акибаев и Бозжигитов обсудили вопрос разработки совместного турпакета, включающего в себя поездку в Иссык-Кульскую область и на выставку ЭКСПО 2017 в г. Астана.

Стороны также обсудили возможность установления постоянных дружественных связей для тесного сотрудничества посредством регионов-побратимов Иссык-Кульской области с регионами Казахстана, где планируется открытие торговых представительств Иссык-Кульской области.