ГСИН: Заключенные ИК № 27 прекратили голодовку

Заключенные, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм, отбывающие наказание в исправительной колонии № 27 в селе Молдовановка, официально заявили о прекращении голодовки, которую они держали несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

В соответствии с законом эти осужденные сейчас содержатся покамерно в изолированном участке, сооруженном в ИК-27 в 2016 году.

Напомним, 12 января около 20 заключенных колонии № 27 в селе Молдовановка Чуйской области объявили голодовку и требовали условно-досрочного освобождения.