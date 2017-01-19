ГСИН: Заключенные ИК № 27 прекратили голодовку

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ВБ

Заключенные, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм, отбывающие наказание в исправительной колонии № 27 в селе Молдовановка, официально заявили о прекращении голодовки, которую они держали несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГСИН.

В соответствии с законом эти осужденные сейчас содержатся покамерно в изолированном участке, сооруженном в ИК-27 в 2016 году.

Напомним, 12 января около 20 заключенных колонии № 27 в селе Молдовановка Чуйской области объявили голодовку и требовали условно-досрочного освобождения.

URL: http://www.vb.kg/353943
Теги:
голодовка, заключенные, ГСИН
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