Кыргызстанка борется за право решать судьбы мигрантов в Германии

Активность молодого русскоговорящего населения в Германии стремительно растёт в последнее время: впервые в истории выходцы из России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины и Грузии могут войти в состав Миграционного совета Мюнхена, сообщает Life.

Известно, что впервые в истории Миграционного совета Мюнхена среди кандидатов представлены выходцы из СНГ, всего более 10 человек. Бермет Абдрахманова из Кыргызстана рассказала Life о том, зачем членство в совете нужно именно ей и иностранцам вообще.

Бермет Абдрахманова, 30 лет, родилась в Бишкеке. По образованию - историк и политолог, в настоящее время она преподаёт немецкий язык в Мюнхенском народном университете. В Мюнхен девушка переехала в 2015 году. По её словам, нынешние члены совета ведут себя слишком пассивно.

"О них никто ничего не знает, только определённые люди. Я могу сказать, что представители одной этнической группы, это в основном турецкая и греческая диаспоры, они могут знать, а другие не знают. Это пассивность работы миграционного совета", - говорит Бермет Абдрахманова.

Про себя девушка говорит, что на посту члена совета постарается максимально привлечь к работе молодых людей в возрасте от 16 до 21 года, у которых "никаких целей нет и даже нет желания интегрироваться".

Отметим, выборы в Миграционный совет Мюнхена запланированы на 22 января. В них смогут принять участие все граждане других государств, проживающие в Мюнхене.