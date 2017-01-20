Кыргызстан перенимает опыт у Казахстана в программе госипотеки

Кыргызстан отстал от Казахстана в государственном ипотечном кредитовании не только в старте работы, но и в качестве. Ввиду чего между двумя компаниями - "Государственная ипотечная компания" в лице Бактыбека Шамкеева и АО "ИО" "Казахстанская ипотечная компания" под руководством Адиля Мухамеджанова подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития ипотеки двух стран.

Стороны договорились об обмене опытом для повышения доступности жилья для населения по нескольким направлениям.

Развитие вторичного рынка ипотечного кредитования; Привлечение внутренних инвестиций для жилищного кредитования; Организация строительства и распределение арендного жилья, включая участников, получающих жилье в рамках государственных (отраслевых) программ и другие.

Основную деятельность "Казахстанская ипотечная компания" начала в 2001 году, и в настоящее время является одним из крупнейших небанковских финансовых институтов РК, которая обеспечила жильем около 60 тысяч казахстанцев.