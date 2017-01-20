Пограничники КПП "Манас-аэропорт" вымогали 300 долларов

Военная прокуратура выявила факт преступления на КПП "Манас-аэропорт".

Установлено, что 4 декабря 2016 года должностные лица контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" путем вымогательства получили у гражданки иностранного государства М.М. денежные средства в сумме 300 долларов. После чего незаконно пропустили ее через госграницу без выездной визы.

По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 313 (вымогательство взятки) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.

Ведется следствие.