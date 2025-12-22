Погода
В Бишкеке изменены схемы движения 11 городских маршрутов

220  0
В Бишкеке изменены схемы движения 11 городских маршрутов в связи с открытием участка проспекта Чуй от улицы Шопокова до улицы К. Тыныстанова.

Как сообщили в мэрии города, изменения вступят в силу с 22 декабря 2025 года. В этот день часть маршрутов будет скорректирована, а некоторые из них вернутся к прежним схемам движения.

Отмечается, что корректировки затронули 11 маршрутов общественного транспорта. Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновлёнными схемами движения и учитывать изменения при планировании поездок.

Власти города просят жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к временным изменениям и следить за официальной информацией.


Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
