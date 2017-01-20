Работники морга в Бишкеке получают зарплату 5 тыс. сомов и два литра молока

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Гулиза Авазова

Базовый оклад работников морга в Бишкеке составляет 5 тысяч сомов, а надбавки - 1,5 тысячи сомов, помимо этого им положено 2 литра молока за вредность. Об этом сегодня, 20 января, сообщила журналистам депутат парламента Альфия Самигуллина.

По ее словам, в морге не хватает молодых специалистов. А тем, кто работает, необходимо поднять зарплаты в два раза и за морально тяжелый труд должны быть надбавки.

Она добавила, что морг абсолютно не соответствует стандартам. Он рассчитан на 10-15 трупов, а там находится по 40 тел. "Нельзя забывать о врачах, которые там работают. Это морально тяжелая работа и не каждый выдерживает. За границей есть надбавки за вредность, а у нас получают два раза в неделю два литра молока", - сказала она.

URL: http://www.vb.kg/354022
Теги:
медицина
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Комментарии
Гражданин
20.01.2017, 16:12

если бы они работали в европе то этих специалистов оторвали бы все морги, они могли бы получать по 5 тыс долларов а не эти подачки от государства даже 100 долларов не выйдет, пускай эти чиновники сами по работают за 5 тыс сосмов

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