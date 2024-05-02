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В Сузаке грузовой Porter с мороженым сбил 29 детей. Семеро в реанимации

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В Сузакском районе Джалал-Абадской области сегодня, 2 мая, примерно в 13.30 мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей.

Как сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе Минздрава, возраст пострадавших от 9 до 16 лет. В настоящее время в облбольницу госпитализированы 7 детей, они находятся в реанимации, состояние троих оценивается как тяжелое. В Сузакской районной больнице находятся 3 детей, в ЦОПВ госпитализированы 8 детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте ЧП была оказана помощь 11 детям, их отправили на амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял под личный контроль вопрос оказания помощи пострадавшим и поручил обеспечить им качественную медпомощь и обеспечения медикаментами.


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URL: https://www.vb.kg/436842
Теги:
дети, ДТП, Сузакский район
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