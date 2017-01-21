Ученые Кыргызстана изобрели безопасный способ добычи ртути

Кыргызстанские ученые на пути к мировому признанию в области науки. Отечественные умы разработали новый экологически чистый способ переработки ртутной руды.

По словам профессора Какина Сулайманкулова, их изобретение значительно отличается как производительностью, так и полным отсутствием вреда при работе с тяжелым металлом. Руда помещается в воду, затем добавляется особый реагент и дополнительный ускоритель, после чего металл растворяется и его просто сливают.

"Уникальность заключается в том, что все происходит не с помощью нагревания, а с помощью растворения в воде при комнатной температуре. То есть в концентрат полученной ртути добавляется реагент, который и растворяет ртуть", - говорит доктор химических наук НАН КР Какин Сулайманкулов.

Как говорят изобретатели, сейчас в производстве действует устаревшая и вредная технология. Так как для получения ртути используется система, при которой ртутная порода подвергается термической обработке в 600° C. Тяжелый металл испаряется, а затем оседает в специальном устройстве. При этом определенный процент пара улетучивается.

"Во всем мире все работали с методом обжига. Процесс там такой: берется руда, ее обжигают при высоких температурах, ртуть, которая находится в руде, испаряется, разгоняется, и потом идет процесс улавливания частиц. И таким способом ведется добыча. Мы же изобрели специальные реагенты, которые позволяют растворяться ртути в воде. От этого никакого вреда и испарений нет", - рассказывает доктор химических наук НАН КР Муса Балыбаев.

К тому же, по словам профессора Балыбаева, "горячий" способ добычи не позволял собрать весь металл. И определенный процент оставался в воздухе. Отсюда по всему миру стали либо модернизировать ртутные комбинаты, либо и вовсе закрывать, говорит ученый. В Кыргызстане также есть фабрика по производству ртути. О вредности, производимой там продукции, некогда рассказывал его директор. Этот ролик набрал большую популярность, где глава предприятия пьет металл.

Однако на самом деле в этом нет ничего опасного! При близком контакте с токсичным металлом у человека развивается так называемая болезнь "минаматы". Симптомы включают в себя нарушение моторики, ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжелых случаях и вовсе паралич. Так что трюк директора комбината можно назвать фокусом во имя спасения своего предприятия, говорят отечественные ученые.

"Скорее, это коммерческий трюк, потому что это дикость - пить ртуть, мы вот неоднократно обсуждали это. Вот в Кайдаканском комбинате, женщины говорят, что просто пьют в качестве лекарства. Я вам скажу, это делается для того, чтобы комбинат не закрыли", - считает профессор Какин Сулайманкулов.

Впрочем, запатентованное новшество ученых может получит признание уже совсем скоро. Документы, подтверждающие уникальность изобретенного способа, уже практически в кармане, говорят профессора. Единственное, что сейчас необходимо, это финансирование для опытно-промышленного испытания и дальнейшего внедрения. К слову, в советское время отечественная академия наук сделала значимые открытия. Например, академик Павел Чалов открыл способ установления глубинного возраста озер, морей и океанов радиоизотопным методом.