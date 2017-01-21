Замминистра ВД К. Асанов избил журналиста А. Сартбаева

Заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов избил главного редактора "Азия ньюс" Аслана Сартбаева. Об этом "ВБ" сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, вчера вечером, 20 января Сартбаев встречался с экс-депутатом Рустамом Мамановым и действующим парламентарием Азизбеком Турсунбаевым от партии Кыргызстан в ресторане Bellagio, расположенном на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Московская. Позже на эту же встречу пришел замминистра ВД Курсан Асанов, и вместо рукопожатия ударил журналиста, сообщил Турдукулов.

"Сам Сартбаев по данному инциденту не подал заявления, так как не верит в правосудие. Поэтому я решил подать заявление в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки действиям замминстра", - сказал Турдукулов.

Сам Курсан Асанов в разговоре с ВБ отрицает данный инцидент. По его словам, он вчера действительно был в ресторане, но никого не избивал. От дальнейших комментариев замминистра ВД отказался.