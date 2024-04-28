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Сегодня – Вербное Воскресенье. Почему этот праздник – печальный?

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- Надежда Хохлова
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Православные Христиане всего мира отмечают сегодня Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день называют вербным воскресеньем, а еще - одним из самых трагических праздников церковного года.

Этот день отмечается накануне начала Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению. Казалось бы, вот же торжество: Христос вступает в Святой Град, встречают Его ликующие толпы народа, готовые из Него сделать своего политического вождя, ожидающие от Него победы над врагом. Но та же самая толпа, которая сегодня кричит "Осанна (спасение – авт.) Сыну Давидову!", в несколько дней повернется к Нему враждебным, ненавидящим лицом и будет требовать Его распятия. А Христос простит их…

Во все православные храмы Кыргызстана верующие приходят сегодня с веточками или букетиками вербы, чтобы освятить их и унести домой. Там святыня хранится в течение года рядом с иконами и символизирует бесконечную милость Христа.

С Вербного Воскресенья начинается Страстная седмица – особое время, когда православные христиане вспоминают страдания Христовы и готовятся к встрече главного христианского праздника – Паски. В этом году она выпадает на 5 мая. Ночные службы во всех православных храмах Бишкека начнутся в 23.00 4 мая, чтобы ровно в полночь радостно возвестить миру: "Христос Воскрес! Вистину Воскрес!".


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URL: https://www.vb.kg/436764
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Христианство
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