При взрыве на овощном рынке в Пакистане погибли 25 человек

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Число жертв взрыва на овощном рынке в области Куррам на северо-западе Пакистана достигло 25, еще около 90 человек ранены, сообщает ca-news со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Взрыв прогремел в городе Парачинар.

"По меньшей мере 25 погибли, 87 получили ранения в субботу при взрыве бомбы", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на представителей местной власти.

Бомба была спрятана в контейнере с овощами на рынке, где в момент взрыва было многолюдно.

По данным издания, за взрыв взяли ответственность представители сразу двух группировок – суннитские экстремисты "Лашкар-е Джангви" и радикальная группировка "Техрик-е Талибан Пакистан".

URL: http://www.vb.kg/354094
Теги:
Пакистан, теракт
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