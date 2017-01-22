В Кыргызстане вновь ожидается снегопад и морозы

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ВБ

По Кыргызстану 23-24 января временами снег, в отдельных районах сильный. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с. Об этом передает Кыргызгидрометцентр.

По его данным, 24-25 января ожидается понижение температуры воздуха: ночью в Чуйской долине -8…-13, по северу Чуйской и в Таласской долине -10…-15, днем 0…-5.

В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -3…-8, днем -4…+1, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -7…-12, днем до -1…-6, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25…-30, днем -13…-18, в высокогорных районах ночью -30…-35, днем -15…-20.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

URL: http://www.vb.kg/354097
Теги:
Кыргызгидромет, погода
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