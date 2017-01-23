Жээнбеков: Контроль за водозаборами в регионах ведется плохо

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Аида Джумашева

Сегодня, 23 января, в ходе заседания парламентского Комитета по аграрной политике депутат от фракции СДПК Асылбек Жээнбеков спросил у представителя Минздрава, кто ведет контроль за водозаборами в больших городах и регионах.

По его словам, жители некоторых регионов жалуются, что контроль за качеством воды не ведется. Однако директор Департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения КР Толо Исаков заявил, что ежемесячно с водозаборов специалисты берут несколько видов анализов, а один раз в квартал ведется сбор полностью всех анализов.

"Есть контроль за качеством воды. Ежемесячно бактериологические и химические лаборатории проводят анализы воды на содержание свинца, мышьяка", - отметил Исаков.

Однако такой ответ не устроил парламентария. Жээнбеков предложил специалистам съездить на места и своими глазами увидеть ситуацию с водой.

"Сами съездите в регионы и посмотрите, как обстоят дела с водой и водозаборами. У всех жителей есть вопросы по этим водозаборам, которые даже не огорожены. На месте пасется скот, а люди пьют эту воду", - сказал Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/354119
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Минздрав, парламент
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