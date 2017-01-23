В ЕАЭС только Казахстан сомневается в ветбезопасности продукции КР

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Родион Решетов

Кыргызстан не будет создавать комиссию по проверке состояния ветеринарных лабораторий в стране. Об этом на пресс-конференции заявил директор государственной инспекции по санитарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

"К нам уже приглашали комиссию из стран ЕАЭС а также комиссию ЕЭК во главе со своим руководителем. Все страны кроме Казахстана выразили уверенность в соблюдении ветеринарной безопасности в Кыргызстане. Все, кроме соседей, отметили, что в нашей стране заметен большой прогресс, подтвердив, что наша продукция сможет соответствовать всем нормам", - сказал Жумаканов.

Он отметил, что в этом году ведомство запланировало построить дополнительно четыре лаборатории и еще 13 реабилитировать в ближайшем будущем. И как только эта работа будет выполнена Казахстан, возможно, создаст комиссию по проверке соответствия санитарных норм.

URL: http://www.vb.kg/354124
Теги:
ветеринария, санитария, ЕАЭС
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