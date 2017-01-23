В результате авианалета вблизи Идлиба погибли шесть детей

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По одному из бывших фермерских хозяйств вблизи сирийского города Идлиб был нанесен авиаудар. Жертвами атаки стали 6 детей, сообщает Росбалт со ссылкой на "Анадолу" со ссылкой на представителя сил гражданской обороны города Лейс эль-Фарис.

По его данным, еще восемь подростков получили ранения разной степени тяжести. В районе авиаудара находились беженцы из других районов Сирии, добавил эль-Фарис.

"Удар нанесен по району Нейраб к северу от Идлиба. Раненые доставлены в ближайший полевой госпиталь. Кому именно принадлежал самолет, неизвестно", - сообщил представитель сил гражданской обороны.

По данным турецкого СМИ, авиаудару также подвергся один из военных штабов группировки "Фронт Захвата Алеппо" в районе Акробат в Идлибе. Предположительно, действовала авиация Международной коалиции во главе с США. В результате авиаудара погибли ряд лидеров группировки, добавляет издание.

URL: http://www.vb.kg/354132
Теги:
дети, Сирия
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