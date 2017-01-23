Штормовое предупреждение. Ожидаются морозы до -35

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ВБ

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана рекомендует отказаться от поездок по указанным ниже лавиноопасным участкам автодорог в ближайшие дни.

23 и 24 января на территориях Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской областей временами снег, в отдельных районах сильный. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы.

Ожидается сход снежных лавин на автодорогах:

  1. Бишкек - Ош
  2. Ош - Сары-Таш - Иркештам
  3. Ош - Мырзаке - Алайкуу
  4. Ала-Бука - Жаңы-База - Канышкыя

24 и 25 января ожидается понижение температуры воздуха.

Ночью в Чуйской долине -8…-13° С, по северу Чуйской долины и в Таласской долине -10…-15, днем 0…-5.

В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -3…-8° С, днем -4…+1.

В предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью -7…-12, днем до -1…-6° С.

В зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25…-30, днем -13…-18.

В высокогорных районах ночью -30…-35, днем -15…-20° С.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

URL: http://www.vb.kg/354133
Теги:
МЧС, снегопад, штормовое предупреждение
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