Консульский отдел посольства КНР заработал после теракта

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Айдана Абдуваитова

Консульский отдел посольства КНР в Бишкеке возобновил работу после теракта 30 августа. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Консульский отдел начал работу 16 января. Прием документов для оформления визы ведется по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00.

Отметим, согласно новым правилам с 18 января для получения визы в КНР кыргызстанцам теперь придется сдавать отпечатки пальцев.

Напомним, консульский отдел временно приостановил выдачу виз после теракта 30 августа 2016 года. Это создало проблемы для 300 кыргызстанских студентов, которые должны были поехать на учебу в Китай. Они провели несколько митингов, обращались к властям, и в середине октября китайская сторона начала выдавать им визы через Департамент консульской службы МИД. Позже визы смогли получить и водители большегрузных машин. Вопрос по остальным категориям граждан, планировавшим поездку в КНР, оставался открытым.

URL: http://www.vb.kg/354134
Теги:
виза, Китай
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