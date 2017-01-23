За 2016 год население Китая выросло на 17,6 млн. Борьба со старением нации

Минувший год стал рекордным для Китая по рождаемости. На свет появились 17,6 млн маленьких жителей Поднебесной, в период 2011-2015 годов в среднем рождалось на 1,4 млн человек меньше. И это при том, что число детородных женщин снизилось на пять миллионов человек.

Столь буйный рост связан с тем, что в Поднебесной в 2015 году объявили о прекращении политики "Одна семья – один ребенок". Теперь все семьи имеют право заводить двух детей.

Раньше привилегиями были наделены люди, проживающие в сельской местности, и только в том случае, если первой родилась девочка, а также исключения были сделаны для представителей отдельных этнический групп.

Данная программа была введена в конце семидесятых годов прошлого столетия ввиду угрозы перенаселения. Однако в 2013 году китайские власти смягчили условия, разрешив иметь семьям двух потомков, если один из родителей был единственным в семье. Но затем меры по деторождению и вовсе облегчили, позволив всем семьям иметь двух детей.

Кампания "Одна семья – один ребенок" началась в 1979 году, чтобы регулировать уровень рождаемости в Китае. Ее цель заключалась в том, чтобы количество населения страны к 2000 году ограничивалось 1,2 млрд. В целом это практически удалось выполнить – заданный уровень был превышен лишь на 42,5 млн.

Прогнозы ООН говорят о том, что если бы меры не были приняты, то к 2050 году более четверти населения Китая было бы старше 65 лет. А это сказалось бы и на экономическом росте страны.