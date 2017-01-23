Убийство из пневматического оружия. Раненый скончался, спустя четыре дня

В г. Джалал-Абад задержаны двое молодых людей, подозреваемых в убийстве из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 18 января около 17.00 по сигналу правоохранители обнаружили автомобиль "Тойота" внутри, которого находился мужчина с окровавленной головой. В ходе осмотра автомашины были найдены гильзы от пуль травматического пистолета. Водитель был доставлен в республиканскую больницу. Врачи бились за жизнь мужчины четыре дня. Но не приходя в сознание, мужчина скончался в реанимационном отделении больницы.

Позднее были задержаны двое подозреваемых - 24-летний Д.А. житель г. Майлуу-Суу и 23-летний Р.Н., житель Сузакского района.

В качестве вещественного доказательства был изъят автомобиль марки Mercedes Benz, так как в ходе осмотра в нем сыщики обнаружили пневматический пистолет с четырьмя патронами.

По сообщению пресс-службы МВД, задержанные дают признательные показания.

Ведется следствие, устанавливаются мотивы преступления.