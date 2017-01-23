Капитаном сборной КР по хоккею на зимней Азиаде стал Аманбек Эсен уулу

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Гулиза Авазова

Капитаном сборной Кыргызстана по хоккею с шайбой на зимних Азиатских играх стал Аманбек Эсен уулу. Об этом "ВБ" сообщил вице-президент Федерации хоккея Кыргызстана Муратбек Джакыпов.

По его словам, в настоящее время сборная Кыргызстана начала подготовку к Играм-2017, которые пройдут с 19 по 26 февраля в Саппоро (Япония).

"Сейчас все расходы вплоть до тренировок на себя взяло Госагентство по дела молодежи, физкультуры и спорта", - сказал он.

Отметим, сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой представят 23 игрока под руководством тренера Бакыта Иманалиева.

Состав сборной:

  1. Эсен уулу Аман
  2. Урмат Шейшеналиев
  3. Абылмечин уулу Канат
  4. Дуулат Абышев
  5. Атай Исмаилов
  6. Салмоорбек уулу Залкар
  7. Адилет Жоокаев
  8. Жолдошбек уулу Тологон
  9. Саламат Тыналиев
  10. Таалай Суюнбаев
  11. Уран Турсунбеков
  12. Адис Качкынбеков
  13. Кызабек уулу Адилет
  14. Айбек Шакиров
  15. Артем Семилетко
  16. Олег Колодий
  17. Владимир Ничупуренко
  18. Даниил Шушенков
  19. Нуржан Ибраимов
  20. Антон Кудашев
  21. Павел Сазонов
  22. Элзар Болотбеков
  23. Ринат Мустафаев

URL: http://www.vb.kg/354161
Теги:
Азиатские игры, хоккей
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