Капитаном сборной КР по хоккею на зимней Азиаде стал Аманбек Эсен уулу

Капитаном сборной Кыргызстана по хоккею с шайбой на зимних Азиатских играх стал Аманбек Эсен уулу. Об этом "ВБ" сообщил вице-президент Федерации хоккея Кыргызстана Муратбек Джакыпов.

По его словам, в настоящее время сборная Кыргызстана начала подготовку к Играм-2017, которые пройдут с 19 по 26 февраля в Саппоро (Япония).

"Сейчас все расходы вплоть до тренировок на себя взяло Госагентство по дела молодежи, физкультуры и спорта", - сказал он.

Отметим, сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой представят 23 игрока под руководством тренера Бакыта Иманалиева.

Состав сборной: