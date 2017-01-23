Сегодня: попал под поезд, инцидент на границе, снегопады и морозы

Считана информация с "черных ящиков" разбившегося под Бишкеком Боинга 747. Такие данные озвучивают представители Министерства транспорта Кыргызстана. Возможно, данные бортовых самописцев уже расшифрованы, но сейчас с ними работают эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и пока эта информация не подлежит общественной огласке. Также сегодня стало известно, что некоторые фрагменты лайнера будут отправлены в США для проведения экспертиз.

Между тем сегодня из поселка Дача-СУ в третью детскую больницу госпитализированы пятеро ребят с признаками отравления авиакеросином. Медики уточняют диагноз. Но местные жители уверены в том, что симптомы, проявившиеся у детей, вызваны высокотоксичным топливом.

Напомним, в субботу число погибших в результате крушения Боинга увеличилось до 39. В больнице скончался Сагынбек Рахманов, получивший 45 процентов ожогов тела. В катастрофе также погибли его беременная супруга и двое маленьких сыновей.

Поезд сбил мужчину. 35-летний горожанин скончался до приезда скорой помощи. ЧП произошло около двух часов ночи неподалеку от того места, где железнодорожное полотно пересекает улицу Некрасова. По предварительным данным, как сообщила пресс-служба МВД, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист, увидев сидевшего на рельсах человека, подавал звуковые сигналы, но мужчина на них никак не отреагировал. В милиции не исключают, что он решил покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Инцидент на границе. В воскресенье словесная перепалка между группами молодежи из Кыргызстана и Таджикистана переросла в метание камней. Беспорядки были оперативно нейтрализованы, однако в результате конфликта был поврежден один жилой дом, а также четыре автомобиля. Сейчас обстановка в приграничных районах стабильная и полностью контролируется представителями правоохранительных органов двух государств.

Сразу после инцидента состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. На ней было выработано совместное решение принять все меры по урегулированию обстановки мирным путем, а также провести расследование причин и обстоятельств, которые спровоцировали конфликтную ситуацию. Чтобы не допустить обострения ситуации, выставлены совместные пограничные наряды. Стороны также договорились активизировать разъяснительную работу с населением приграничных районов.

Стрельба в Петровке. Охрана колонии применила оружие, чтобы не допустить переброс запрещенных веществ на территорию колонии. Часовой произвел предупредительный выстрел, когда заметил неизвестных, пытавшихся переправить "посылку" за колючую проволоку.

Охрана учреждения и спецподразделения были подняты по тревоге. Ориентировка была передана в ОВМ Московского района, за нарушителями организована погоня, однако им все-таки удалось скрыться. По горячим следам в колонии была проведена контрольно-картотечная проверка осужденных и осмотрена контрольно-следовая полоса. Предметов переброса не обнаружено, сообщила пресс-служба ГСИН.

Посольство Китая в Бишкеке возобновило выдачу виз. После теракта, случившегося на территории дипломатической миссии 30 августа прошлого года, работа консульского отдела была парализована почти на 5 месяцев. Как сообщили представители МИД КНР, теперь служба будет работать в обычном режиме.

Напомним, в канун Дня независимости КР террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил ворота посольства КНР в Бишкеке. Въехав на территорию диппредставительства, он привел в действие бомбу. В результате мощного взрыва здание дипломатического представительства серьезно пострадало, три человека из числа обслуживающего персонала получили ранения, дипломаты не пострадали.

ГКНБ по итогам проведенного расследования установил, что теракт совершил боевик-смертник из "Исламского движения Восточного Туркестана", в Кыргызстан он въехал по паспорту гражданина Таджикистана на имя Халилова Зоира.

Снегопады и похолодание. Резкое ухудшение погоды на ближайшие два дня прогнозируют синоптики. Интенсивные осадки ожидаются в течение 23 и 24 января. Ночью в столице заморозки до -10 градусов. В дневные часы в Бишкеке столбики термометров будут подниматься до нулевой отметки.

В высокогорных районах ожидаются заморозки ниже -30, а выпавшие и ожидаемые осадки создадут угрозу схода лавин на дорогах. Четыре обвала за сутки уже случилось, один зафиксирован неподалеку от перевала Чычкан на трассе Бишкек - Ош и три лавины сошли в Джалал-Абадской области на трассах местного значения. В связи со складывающейся неблагоприятной обстановкой, МЧС настоятельно рекомендует водителям в ближайшие дни отказаться от поездок по горным автодорогам.