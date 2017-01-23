Члены ОПГ угрожали пекарю расправой и требовали $5 тысяч

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Родион Решетов

В городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области члены организованной преступной группировки вымогали пять тысяч долларов у предпринимателя, который занимается выпечкой самс.

По сообщению пресс-службы УВД области, преступники подошли к пострадавшему во время его работы и под угрозами вывезли его на территорию заброшенного санатория. Они забрали у пекаря около 16 тысяч сомов, а затем потребовали еще пять тысяч долларов.

Пострадавший обратился в милицию. Он написал заявление о вымогательстве и просил привлечь виновных к ответственности. Как выяснилось, нападавших звали Зама и Акмал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий вымогателей задержали и водворили в изолятор временного содержания. В данное время ведется следствие, по информации силовиков, задержанные являются членами организованной преступной группировки.

URL: http://www.vb.kg/354174
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, ОПГ, суд, УВД
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