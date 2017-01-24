Кража 2 млн сомов. В Сокулукском районе пенсионеры недополучали пенсию

277  0
Родион Решетов

Прокуратура Сокулукского района возбудила уголовное дело в отношении чиновников и работников Сокулукского филиала ГП "Кыргыз почтасы" и Ново-Павловского почтового отделения связи.

Установлено, что в период с 2014 по 2016 год они незаконно присвоили денежные средства на общую сумму 2 миллиона 197 тыс. 405 сомов, предназначенные для выплаты пенсий и пособий жителям Ново-Павловского айыл окмоту.

Инкриминируемое преступление предусмотрено статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 315 (служебный подлог), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 316 (халатность) УК КР.

В целях укрытия преступления работники отделения связи вносили в официальные документы и ведомственную отчетность заведомо ложные сведения, которые искажали факты совершенных выплат населению.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/354192
Теги:
кража, мошенничество, наказание, пенсии, растрата, Сокулукский район, Кыргызпочтасы
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  