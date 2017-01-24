Кража 2 млн сомов. В Сокулукском районе пенсионеры недополучали пенсию

Прокуратура Сокулукского района возбудила уголовное дело в отношении чиновников и работников Сокулукского филиала ГП "Кыргыз почтасы" и Ново-Павловского почтового отделения связи.

Установлено, что в период с 2014 по 2016 год они незаконно присвоили денежные средства на общую сумму 2 миллиона 197 тыс. 405 сомов, предназначенные для выплаты пенсий и пособий жителям Ново-Павловского айыл окмоту.

Инкриминируемое преступление предусмотрено статьями 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 315 (служебный подлог), 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 316 (халатность) УК КР.

В целях укрытия преступления работники отделения связи вносили в официальные документы и ведомственную отчетность заведомо ложные сведения, которые искажали факты совершенных выплат населению.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.