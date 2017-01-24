Суд оставил в силе прежний приговор Азимжану Аскарову. Он объявил голодовку

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 января, выездная коллегия Чуйского областного суда выносит приговор в отношении Азимжана Аскарова, обвиняемого в организации массовых беспорядков, а также убийстве милиционеров во время июньских событий 2010 года на юге республики.

Напомним, после июньских событий 2010 года в Оше правозащитник Азимжан Аскаров был обвинен в организации массовых беспорядков и в причастности к убийству милиционера и приговорен к пожизненному лишению свободы. Он и его сторонники обратились в ряд международных организаций, в том числе Комитет по правам человека ООН с тем, что права Аскарова были нарушены.

12 июля 2016 года судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев решение Комитета по правам человека ООН в отношении Аскарова, отменила решение Джалал-Абадского областного суда, а также приговор Верховного суда от 2011 года. Уголовное дело направили в Чуйский областной суд на новое рассмотрение.

12.22 Адвокаты обжалуют приговор в Верховном суде. Об этом сообщила адвокат Азимжана Аскарова Толекан Исмаилова.

По ее словам, защита будет добиваться справедливого решения всеми возможными путями.

"Рано или поздно Аскаров будет на свободе. Данный процесс показал, что в Кыргызстане существует дискриминация по межнациональному признаку", - заявила Исмаилова.

12.03 Суд оставил в силе приговор Базар-Коргонского районного суда - пожизненное лишение свободы.

Азимжан Аскаров объявил бессрочную голодовку.

10.00 Суд, выйдя из совещательной комнаты, начал зачитывать приговор. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. В зале суда присутствуют международные наблюдатели.

URL: http://www.vb.kg/354194
Теги:
Азимжан Аскаров, июньские события, суд
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Комментарии
Тамара Таирова
24.01.2017, 11:40
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Комментариев: 7

Аскаров преступник. Он должен понести  соответствующее наказание и суд должен оставит прежний приговор в силе. 

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Актан
24.01.2017, 12:38

Да пусть голодает скотобаза до победного конца....

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Инна Хван
24.01.2017, 12:42
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И что его голодовка даст? Убийц не отпускают из-за объявлений голодовок

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Асселим Дауренова
24.01.2017, 12:49
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Что и следовало ожидать, а что еще ожидали его адвокаты-марионетки госдепа? Что убийцу и провокатора отпустят? Ага, ща.

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Абдукадыр Вахабов
24.01.2017, 12:52
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Исмаилова бы помалкивала лучше, видно уже чем они занимаются: 

Задержан член «Хизбут-Тахрир», представители НПО «Бир Дуйно» препятствовали обыску и пытались спровоцировать конфликт

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Гражданин
24.01.2017, 13:53

Главное чтоб наших судей и чинушек не подкупили бы, убийца должен сидеть и не важно какой он национальности, нахлебники нпошники отрабатывают свои деньги для своих заграничных спонсоров

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Jal
24.01.2017, 14:16

Да пусть умрет от голодовки

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Bake
24.01.2017, 15:48

Два близких народа стравили. Надо найти всех виновников.  

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озбек
24.01.2017, 16:12

Он  настраивал  убивать кыргызов. Надо расстрелять его.

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Акыл Курманалиев
24.01.2017, 17:21

Дайте ему веревку. 

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