В Кыргызстане построят еще три фитосанитарные лаборатории

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане начнется строительство трех фитосанитарных лабораторий для сертификации сельхозпродукции для рынка ЕАЭС. Об этом сегодня, 24 января, на круглом столе в "ВБ" сообщил представитель Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жумабек Асылбеков.

Он напомнил, что сейчас завершается строительство двух фитосанитарных лабораторий в Тюпском районе Иссык-Кульской области и Кара-Бууринском районе Таласской области.

"У нас со стороны Министерства финансов были выделены средства и уже заканчивается ремонт двух лабораторий в Таласской и Иссык-Кульской областях. Бизнесмены смогут там на местах получать сертификаты. Еще будут построены три лаборатории в других областях", - заметил Асылбеков.

Напомним, сейчас производители сельхозпродукции из всех регионов оформляют сертификаты в лабораториях в Бишкеке или Оше.

URL: http://www.vb.kg/354209
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, ЕАЭС
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