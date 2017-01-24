У хизбуттахрировца нашли материалы "Бир-Дуйно". НПО подаст в суд на ГКНБ

ГКНБ задержал 33-летнего жителя Кара-Суу Ошской области в ходе мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья "Хизб ут-Тахрир".

В доме у мужчины обнаружили и изъяли большое количество DVD-дисков с призывами к свержению конституционного строя в Кыргызстане. Проведенная теологическая экспертиза подтвердила наличие экстремистских призывов.

По сообщению ГКНБ, спецслужбы также нашли материалы, имеющие отношение к деятельности НПО "Бир-Дуйно". Кроме того, по словам пресс-секретаря ведомства Рахата Сулайманова, НПО собрала местное население, которое пыталось воспрепятствовать обыску и задержанию, а также провоцировало конфликт.

"Сколько человек там было, сказать не могу. На данный момент это всё. Дело сейчас находится в ГКНБ", - сказал Сулайманов.

Однако адвокат "Бир-Дуйно" Валерьян Вахитов эту информацию опровергает.

"Никаких НПО там не было, никто не препятствовал обыску. Ничего из того, о чем говорят в ГКНБ, не было. Я считаю, идет атака на "Бир-Дуйно" со стороны ГКНБ. Откуда дали такую информацию, я не знаю, мы узнали об этом на второй день. Мы подадим в суд", - заявил Вахитов.

Стоит отметить, на основании экспертизы и проведенных процессуальных действий органами ГКНБ в отношении А.Ш. возбуждено уголовное дело по ст. 299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие по причастности других лиц к этому делу.