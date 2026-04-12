Айсулуу Тыныбекова нацелилась на Олимпийские игры- 2028

Одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова подтвердила намерение возобновить карьеру и выступить на Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе.

Заявление прозвучало в ходе чемпионата Азии по борьбе в Бишкек, где спортсменка находится в качестве почетного участника и представителя федерации.

После выступления на Олимпийские игры 2024, где Тыныбекова завоевала бронзовую медаль, она временно приостановила карьеру. За этот период спортсменка заняла пост вице-президента Федерации борьбы Кыргызстана, а также сосредоточилась на личной жизни вышла замуж и стала матерью.

Несмотря на паузу, Тыныбекова подчеркнула, что сохраняет мотивацию вернуться на ковер и вновь бороться за высокие результаты на международной арене. Ключевым этапом на пути к Олимпиаде станет прохождение квалификации и завоевание лицензии.

Возвращение одной из лидеров мирового женского спорта может стать серьезным усилением сборной Кыргызстана в олимпийском цикле.