Погода
$ 87.50 - 87.70
€ 101.62 - 102.57

Айсулуу Тыныбекова нацелилась на Олимпийские игры- 2028

306  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана Айсулуу Тыныбекова подтвердила намерение возобновить карьеру и выступить на Олимпийские игры 2028 в Лос-Анджелесе.

Заявление прозвучало в ходе чемпионата Азии по борьбе в Бишкек, где спортсменка находится в качестве почетного участника и представителя федерации.

После выступления на Олимпийские игры 2024, где Тыныбекова завоевала бронзовую медаль, она временно приостановила карьеру. За этот период спортсменка заняла пост вице-президента Федерации борьбы Кыргызстана, а также сосредоточилась на личной жизни вышла замуж и стала матерью.

Несмотря на паузу, Тыныбекова подчеркнула, что сохраняет мотивацию вернуться на ковер и вновь бороться за высокие результаты на международной арене. Ключевым этапом на пути к Олимпиаде станет прохождение квалификации и завоевание лицензии.

Возвращение одной из лидеров мирового женского спорта может стать серьезным усилением сборной Кыргызстана в олимпийском цикле.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
Айсулуу Тыныбекова, женская борьба, США, Кыргызстан, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  