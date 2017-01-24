Панкратов призвал усилить фитосанитарный контроль товаров для ЕАЭС

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Айдана Абдуваитова

В Кыргызстане необходимо совершенствовать фитосанитарный контроль для беспрепятственного перемещения товаров в страны ЕАЭС. Об этом сегодня, 24 января, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Он напомнил, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС был снят барьер для свободного перемещения товаров, однако некачественный контроль со стороны местной фитосанитарии создает проблемы для перемещения растительной продукции.

"Что касается сельхозпроизводителей, то на сегодняшний день продукция растительного производства тоже совершенно свободно передвигается. То есть было принято соответствующее решение о снятии фитосанитарного контроля и никаких препятствий юридического характера для сбыта нашей продукции в странах ЕАЭС не существует, границы открыты. Определенный контроль внутри стран проводится и есть единичные случаи, когда проходит зараженная продукция. Когда не дорабатывают, допустим, наши фитосанитары, и пропускают продукцию, которая поражена карантинными вредителями, то они влекут определенные последствия, то есть такие партии товаров задерживают и возвращают, но это рабочая ситуация, и так происходит во всем мире. Надо работать над улучшением качества и функционированием фитосанитарной инспекции, не допускать выпуск данной продукции", - отметил Панкратов.

Отметим, несмотря на снятие фитосанитарного контроля в странах ЕАЭС, в прошлом году Казахстан несколько раз задерживал сельхозтовары из Кыргызстана, ссылаясь на заражение продуктов. В свою очередь кыргызская сторона настаивала на беспрепятственном пропуске товаров, и в октябре казахская сторона сняла фитосанитарный контроль.

URL: http://www.vb.kg/354235
Теги:
сельское хозяйство
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