"Ата Мекен": Провокация государственного масштаба

Секретариат фракции "Ата Мекен" выступил с очередным "сенсационным" заявлением: "В распространённых Минтрансом документах отсутствуют данные о владельцах груза, нет ни одного наименования юридического лица или данных физического лица".

Напомним, сегодня, 24 января, СМИ распространили информацию о том, что председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский проинформировал министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова о ходе расследования причин авиакатастрофы Боинга 747, а также предоставил документы о грузе и его владельцах, изъятые с потерпевшего крушение самолета. В свою очередь Минтранс сообщил, что грузополучателем являлась турецкая сторона.

В ответ атамекеновцы сказали: "Не верим!". И предоставили свою версию событий вокруг груза, который был в рухнувшем самолете: "В СМИ размещена информация о погрузке груза, а не о владельцах содержимого Боинга 747, упавшего под Бишкеком".

Секретариат фракции "Ата Мекен" отмечает, что 24 января 2017 года в средствах массовой информации распространена информация под названием "Межгосударственный авиационный комитет проинформировал о владельцах груза, перевозимого Боингом 747". Размещены документы якобы о грузе и его владельцах потерпевшего крушение самолета.

Парламентская фракция "Ата Мекен" обращает внимание, что в распространённых документах отсутствуют данные о владельцах груза, нет ни одного наименования юридического лица или данных физического лица, а размещены погрузочные документы (технические документы), касающиеся лишь погрузки груза.

Временная депутатская комиссия и общественность подозревают о возможной перевозке контрабанды на борту самолета. Распространённая же информация не рассеивает подозрение, а наоборот, вызывает еще больше сомнений и убеждений относительно контрабандных товаров и существующей коррупционной схеме в отдельных государственных органах, учреждениях и организациях" (Стилистика сохранена. – Авт.), - говорится в заявлении.

Впечатление такое, что члены фракции "Ата Мекен" намеренно нагнетают ситуацию вокруг трагедии, произошедшей 16 января в селе Дача-СУ. Пока непонятно, какую цель преследуют товарищи.

Между тем уже предоставлено два официальных заявления. Первое распространила пресс-служба международного аэропорта "Манас". В нем говорится, что в упавшем грузовом самолете не было груза, предназначенного для Кыргызстана. Со вторым заявлением от Межгосударственного авиационного комитета вы могли ознакомиться выше.

Однако члены "Ата Мекена" во главе со своим бессменным лидером гнут свою линию, настаивая на том, что общественности, и в первую очередь им, откровенно врут. К слову, сами атамекеновцы в правдивости официальных заявлений могут сомневаться сколько угодно. Зачем говорить за народ?

Между тем не следует забывать о том, что в состав МАК вошли не только отечественные специалисты. В расследовании крушения самолета участвовали представители России, Турции и США (!). Выходит, все они врут?

Похоже, у атамекеновцев пропала способность мыслить логически. Им всюду мерещатся серые схемы. Что, в общем-то, неудивительно. Ведь не секрет, что отдельные члены партии подозреваются в коррупции в деле о MegaCom, а тут такой удобный случай подвернулся – обвинить хоть кого-нибудь в перевозке якобы контрабанды. Судя по всему, члены фракции еще не решили кого.

"Распространённая же информация не рассеивает подозрения, а наоборот, вызывает еще больше сомнений и убеждений относительно контрабандных товаров и существующей коррупционной схеме в отдельных государственных органах, учреждениях и организациях", - мнение более чем расплывчатое. Следующим провокационным шагом со стороны фракции "Ата Мекен" станет оглашение списка фамилий подозреваемых в перевозке левого груза?

Интересное хобби выбрали себе сопартийцы. Кто не знает, с английского hobby переводится, как разновидность развлечения, некое занятие, увлечение, не несущее особой материальной выгоды, которым занимаются на досуге, для души. Однако в современной истории данное слово приобрело абсолютно иной смысл.

Дело в том, что отдельные граждане КР, к счастью, их не так много, которые занимают определенные государственные посты, зачастую выбирают себе достаточно странные занятия по душе. Например, родину очернять. Дескать, власть и госслужащие здесь поголовно коррумпированные.

Между тем, кажется, депутаты от фракции "Ата Мекен" позабыли о своем прямом предназначении, которое заключается в том, чтобы работать во благо страны и народа. Значит, провокацию государственного масштаба, которую мы сейчас наблюдаем, можно смело назвать сопартийным хобби.

Никто не настаивает на том, что все без исключения чиновники и политики в КР чисты, как младенцы. Однако надо и меру знать – говорить, да не заговариваться. И уж вообще неприлично на подобных трагедиях делать себе честное имя. Тем более если у самих рыльце в пушку.

А напоследок советуем внимательно прочитать открытое обращение членов ОО "Союз авиаторов КР", ОЮЛ "Ассоциация авиапредприятий КР", ветеранов гражданской авиации КР в связи с катастрофой Боинга 747. Надеемся, что многие вопросы, касающиеся заявления фракции "Ата Мекен", будут сняты.

"Члены ОО "Союз авиаторов КР", ОЮЛ "Ассоциация авиапредприятий КР", ветераны гражданской авиации КР выражают глубокую скорбь семьям погибших в связи с крушением грузового самолета вблизи аэропорта "Манас" и желают всем пострадавшим в этом страшном происшествии скорейшего и полного выздоровления.

Наша горечь и понимание всех последствий трагедии связана еще с тем, что многие из нас были свидетелями, а некоторые и участниками авиационных происшествий, которые случались на долгом и трудном пути развития кыргызской гражданской авиации. Особенно в памяти всех страшная катастрофа с ВС Боинг-737 авиакомпании ЭИТЭК ЭЙРЭ, произошедшая в 2008 году.

Расследование этого случая длилось больше года, а отголоски в виде судебных претензий продолжаются до сих пор. Уроки той страшной катастрофы после получения независимости Кыргызской Республики должны быть учтены в данном случае.

Для расследования причин катастрофы самолета Боинг-747 работает комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в которую включены инспекторы летно-производственных отделов Агентства гражданской авиации (АГА) КР. Также в качестве наблюдателей и представителей принимают участие сотрудники Национального бюро по безопасности на транспорте США (NTSB), Национального совета по расследованию происшествий Турции, представители производителя самолетов Боинг.

Создана Правительственная комиссия КР, обеспечивающая содействие работе вышеуказанной комиссии и помощь пострадавшим в данной катастрофе.

Вся работа, связанная с данным расследованием, ведется в соответствии с положениями Воздушного Кодекса КР и Приложения 13 к Чикагской Конвенции о Международной организации гражданской авиации, согласно которым никто не имеет права вмешиваться в ход расследования.

Правительственная комиссия по расследованию авиационного происшествия выступила с просьбой к СМИ и другим лицам, воздержаться от комментариев и дачи оценок, которые могут неправильно толковать произошедшее событие и повлиять на ход проведения расследования.

Мы, авиаторы с большим профессиональным опытом, поддерживаем данное заявление, но ежедневно видя и слушая различные комментарии от лиц, зачастую далеких от авиации, решили обратиться с данным обращением.

Любое подобное трагическое авиационное происшествие неизбежно связано с судьбами сотен людей, а также необходимостью несения миллионных расходов на выплату компенсаций и страховых выплат.

Цель расследования таких авиационных событий - это определение причин, по которым оно произошло и недопущение подобных происшествий в дальнейшем. Определение степени виновных - это прерогатива суда, который будет после окончания расследования и выводов комиссии.

Все мы знаем понятие презумпции невиновности, и хотели бы данным обращением призвать все СМИ, представителей различных официальных и государственных органов, а также других лиц воздерживаться от необоснованных комментариев и высказываний, могущих прямо или косвенно повлиять на ход расследования.

Особенно это относится к тем лицам, которые в стремлении пропиариться или получить какие-то политические дивиденды, начинают рассуждать о квалификации и действиях авиационного персонала а/п Манас и диспетчеров ГП "Кыргызаэронавигация", о состоянии ВС и маршруте полета, о его коммерческой загрузке и содержании груза, оспаривают необходимость посадки в а/п Манас и призывают к кадровым перестановкам в аэропорту.

Все это может быть воспринято как недоверие работе комиссии по расследованию и в первую очередь, Межгосударственному авиационному комитету, а также приводит к нагнетанию обстановки в обществе и к нервозности работы коллективов авиационных предприятий КР.

Также хотелось бы от имени всего авиационного общества обратиться к нашим уважаемым народным избранникам-депутатам, обладающим большой властью и широкими полномочиями. Вы находитесь на виду всего народа и должны соблюдать в первую очередь законодательство Кыргызской Республики, и любые ваши неосторожные высказывания или передергивания фактов по данной катастрофе могут быть неправильно истолкованы в народе и вызвать нежелательные противоречия в общественном сознании.

Будем терпимы в эти трудные моменты испытаний, время расставит все по местам и восстановит истину. Не будем проводить политику в угоду своим интересам, используя горе и страдание сотен пострадавших людей", - говорится в обращении.