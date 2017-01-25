Стали известны подробности массовой драки школьников со смертельным исходом

19 января примерно в 21.50 в отдел милиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Кочкор Нарынской области произошла драка школьников, в ходе которой один из учеников получил ножевое ранение.

Предварительная проверка показала, что несколько учеников 10-го класса двух школ пришли домой к сверстнику – семнадцатилетнему А.К., жителю села Кочкор. Между ними произошла перепалка, переросшая в драку.

В пылу ссоры А.К. нанес ножевые раны двум ученикам 10-го класса. В результате один из них - Т.А. доставлен в реанимационное отделение территориальной больницы, а второй - З. уулу Ж. скончался на месте от полученных травм.

По данному факту ОВД Кочкорского района назначило судебно-медицинскую, судебно-биологическую экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 97 (убийство) УК КР. В ходе следственных мероприятий в качестве вещественных доказательств обнаружено и изъято орудие преступления.

По подозрению в совершении преступления задержан и заключен под стражу ученик 10-го класса А.К.

Установлено, что ранее на учете в комиссии по делам несовершеннолетних никто из подростков не состоял.

По данному инциденту организована детальная проверка, изучаются все обстоятельства произошедшего, создана следственная группа. Опрашиваются педагоги, родители, одноклассники.

Расследование продолжается.