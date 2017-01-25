В Италии разбился спасательный вертолет: погибли шесть человек

В Италии разбился спасательный вертолет, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, воздушное судно подобрало травмированного лыжника, вылетело в сторону госпиталя и затем потерпело аварию. Все находившиеся на борту погибли.

Как уточняет агентство, вертолет не был задействован в спасательной операции, которая проводится в этом же регионе после схода лавины на гостиницу Rigopiano.

Напомним, снежная лавина накрыла отель 18 января, на гостиницу сошло 120 тысяч тонн снега. В этот момент внутри находились 40 человек. Причиной обрушения снежных масс стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром. В результате трагедии погибли 12 человек, 17 числятся пропавшими без вести.

Разрушенная гостиница находится примерно в 100 километрах от места крушения вертолета.