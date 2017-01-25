В мировом рейтинге Кыргызстан оказался в зоне сильной коррупции

Кыргызстан занял 136-е место из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции "Транспаренси Интернешнл Кыргызстан". Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции сообщил председатель "Транспаренси Интернешнл Кыргызстан" Адылбек Шаршенбаев.

В этом году индекс охватывает 176 стран. Число полученных баллов отражает уровень восприятия коррупции в государственном секторе. Индекс вычисляется из результатов исследований по коррупции международных организаций. По Кыргызстану авторы изучали исследования таких международных организаций, как "Фонд Беттельсмана", Всемирный банк, "Фридом Хаус" и другие.

В этом году Кыргызстан набрал 28 баллов и занял 136-е место из 176 стран, опустившись на 13 позиций по сравнению с 2015 годом. Шаршенбаев объяснил это изменением количества изучаемых стран.

"Несмотря на то что в 2015 году Кыргызстан занимал 123-е место, по итоговым результатам страна не ухудшила и не улучшила свои позиции и осталась на том же уровне по сравнению с прошлым годом. Главным показателем является не место, а набранное количество баллов, которое страна получает, так как количество стран может увеличиваться или уменьшаться", - пояснил Адылбек Шаршенбаев.

В общем рейтинге с 28 баллами Кыргызстан оказался в зоне "очень сильной коррупции".

"Это означает, что инвестору будет трудно работать", - отметил Шаршенбаев.

Среди постсоветских стран лучшие показатели у Грузии – 57 баллов, худшие у Туркменистана и Узбекистана, которые набрали по 22 и 21 балл соответственно. Самые заметные изменения в лучшую сторону продемонстрировали Беларусь, Грузия, Туркменистан, прибавив 4-8 баллов, а Молдова ухудшила свои позиции на 3 балла.

Первые места в рейтинге заняли Дания и Новая Зеландия, набрав по 90 баллов. Южный Судан и Сомали замыкают рейтинг, набрав по 11 и 10 баллов соответственно.