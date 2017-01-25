В мировом рейтинге Кыргызстан оказался в зоне сильной коррупции

826  0
Айдана Абдуваитова

Кыргызстан занял 136-е место из 176 стран в рейтинге восприятия коррупции "Транспаренси Интернешнл Кыргызстан". Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции сообщил председатель "Транспаренси Интернешнл Кыргызстан" Адылбек Шаршенбаев.

В этом году индекс охватывает 176 стран. Число полученных баллов отражает уровень восприятия коррупции в государственном секторе. Индекс вычисляется из результатов исследований по коррупции международных организаций. По Кыргызстану авторы изучали исследования таких международных организаций, как "Фонд Беттельсмана", Всемирный банк, "Фридом Хаус" и другие.

В этом году Кыргызстан набрал 28 баллов и занял 136-е место из 176 стран, опустившись на 13 позиций по сравнению с 2015 годом. Шаршенбаев объяснил это изменением количества изучаемых стран.

"Несмотря на то что в 2015 году Кыргызстан занимал 123-е место, по итоговым результатам страна не ухудшила и не улучшила свои позиции и осталась на том же уровне по сравнению с прошлым годом. Главным показателем является не место, а набранное количество баллов, которое страна получает, так как количество стран может увеличиваться или уменьшаться", - пояснил Адылбек Шаршенбаев.

В общем рейтинге с 28 баллами Кыргызстан оказался в зоне "очень сильной коррупции".

"Это означает, что инвестору будет трудно работать", - отметил Шаршенбаев.

Среди постсоветских стран лучшие показатели у Грузии – 57 баллов, худшие у Туркменистана и Узбекистана, которые набрали по 22 и 21 балл соответственно. Самые заметные изменения в лучшую сторону продемонстрировали Беларусь, Грузия, Туркменистан, прибавив 4-8 баллов, а Молдова ухудшила свои позиции на 3 балла.

Первые места в рейтинге заняли Дания и Новая Зеландия, набрав по 90 баллов. Южный Судан и Сомали замыкают рейтинг, набрав по 11 и 10 баллов соответственно.

URL: http://www.vb.kg/354276
Теги:
коррупция, рейтинг
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  