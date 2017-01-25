Депутат предлагает вернуть новую редакцию Уголовного кодекса на доработку

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 января, на заседании парламента депутаты во втором чтении обсуждают вопрос о внесении в уголовное законодательство нескольких кодексов, в числе которых Кодекс "О нарушениях" и новый Уголовный кодекс.

По словам депутата от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебека Бокоева, в редакции новых кодексов есть ряд противоречий, а также недоработок. Он предложил отозвать законопроект и вернуть его на доработку.

В частности, если ранее на государственном языке Уголовный кодекс звучал как "Кылмыш жаза кодекси", в новой редакции он будет написан просто "Жаза кодекси". Кроме того, в новой редакции нормативно-правового документа отсутствует статья "Скотокрадство", что также по мнению депутата является важным аспектом.

На это член экспертной рабочей группы Лейла Сыдыкова попыталась объяснить парламентарию, что данная норма в новой редакции УК подпадает под общую форму кражи чужого имущества. "Карманные кражи, кражи имущества, живности подпадают под действия одной отдельной статьи "Кража". Специалисты отмечают, что большинство видов краж - не скотокрадство, а квартирные кражи. Наказание за данное преступление будет исходя от причиненного ущерба", - сказала Сыдыкова.

Однако по словам Бокоева, разница между квартирными кражами и скотокрадством есть, и данная норма по действующей редакции УК принималась, исходя из особенностей регионов нашей страны.

"Сейчас вся ответственность ляжет на парламент. Люди скажут, куда смотрели те же министры, почему не спросив у нас вы приняли эти кодексы? Изменения должно вносить правительство, а не экспертная группа. Не стоит торопиться, тем более что с принятием данных поправок нам придется вносить изменения и приводить в порядок около 100 законов", - сказал Бокоев.

URL: http://www.vb.kg/354296
Теги:
Кенжебек Бокоев, парламент, Уголовный кодекс
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