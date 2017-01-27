В соцсетях появилась дунганская версия нашумевшего рэпа "Слезы тикли вверх".

Пользователь на дунганском языке зачитывает рэп о семейной жизни. Ему приглянулась девушка, он ее украл и теперь просит свою молодую жену быть терпимее и не ругаться со свекровью.

Напомним, в начале ноября молодой исполнитель Данияр Токтомамбетов под псевдонимом МС Doncha выложил в соцсетях юмористический рэп. В нем он рассказывал о том, как на первом свидании он угостил свою любимую лепешкой, майонезом и "граматным Дюшесом", но, несмотря на его старания, любимая отвергла его.

Рэпер Тимати первым поделился этим видео на своей странице, а после и другие российские знаменитости. Вскоре рэп MC Doncha "Слезы тикли вверх" стал настоящим хитом в русскоязычном сегменте интернета и своего рода крылатым выражением, описывающим нечто абсурдное и невозможное.

Позже пенсионерка из Бишкеке также в стиле "Слезы тикли вверх" рассказала о мизерной пенсии и о том, как пожилые люди еле сводят концы с концами.