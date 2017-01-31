Депутаты в первом чтении поддержали изменения ПИНа один раз в течение жизни

Комитет по конституционному законодательству, государственном устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша поддержал законопроект "О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального страхования" и "О внутренней миграции".

Отметим, комитет рассмотрел в первом чтении поправки в данный закон. Суть нового законопроекта - изменение персонального идентификационного номера один раз в течение всей жизни человека.

По действующему закону, выдача нового удостоверения социальной защиты производится без изменения ПИНа, который сохраняется за человеком в течение всей жизни.

Изменения возможны при "объективных" случаях:

изменения даты рождения в случаях, установленных законодательством в сфере актов гражданского состояния; идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номеров; ошибочном указании персональном идентификационном номере данных о поле и дате рождения.

После обсуждения данного вопроса комитет проголосовал за принятие проекта закона в первом чтении.

Отметим, с 1 августа прошлого года выдачей паспортов и идентификационных номеров будет заниматься Государственная регистрационная служба. Ранее два разных госоргана занимались этими вопросами.