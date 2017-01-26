В аэропорту Оша солдат случайно ранил сослуживца, выстрелив из пистолета

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Аида Джумашева

В международном аэропорту "Ош" солдат войсковой части № 703 при неосторожном обращении с табельным оружием марки "Макарова" выстрелил случайно себе в руку, пуля также попала в его сослуживца. Об этом сегодня "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, военнослужащие Войсковой части № 703 Национальной гвардии несут службу в усиленном режиме в международном аэропорту "Ош".

Отмечается, когда старший лейтенант заступил на свое караульное дежурство, то оставил на столе заряженный пистолет и отвлекся заполнением бумаг. В это время солдат срочной службы взял табельное оружие и стал с ним играть. В итоге он выстрелил себе в руку. Пуля прошла насквозь и рикошетом задела другого рядом стоящего солдата, ранив его в ягодицу.

В свою очередь Нацгвардия Генерального штаба ВС КР подтвердила "ВБ" о данном происшествии. Как уточняется, Военная прокуратура Ошского гарнизона уведомлена об инциденте.

Оба военнослужащих получили необходимую медицинскую помощь и находятся в расположении своей части.

URL: http://www.vb.kg/354365
Теги:
военная служба, Ош, стрельба, Нацгвардия
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