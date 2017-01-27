ГКНБ: Часть груза разбившегося Боинга заказала казахстанская компания

После авиакатастрофы Боинга 16 января в селе Дача-СУ были обнаружены электрозажигалки с инструкцией на кыргызском языке. Некоторые политики сразу же заявили, что самолет перевозил контрабандный груз. И если бы не этот момент, то самолет не приземлялся бы в международном аэропорту "Манас". А значит, трагедию можно было избежать. Такая информация вызвала массу вопросов в обществе. Почему турецкий авиалайнер вез товар с инструкцией на кыргызском языке, если конечным пунктом является Стамбул? И кто замешан в высших эшелонах власти в контрабанде?

ГКНБ провел расследование по части авиалайнера.

В ходе следствия установлено: разбившийся самолет типа Боинг 747-400 принадлежал турецкой авиакомпании "АСТ Эйрлайнз" и был зафрактован авиакомпанией "Туркиш Эйрлайнз" для совершения международных грузовых авиаперевозок.

Данный борт рейсом № ТК 6491 осуществлял регулярные грузовые перевозки по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту "Манас". Согласно карго-манифесту на момент крушения на борту самолета находилось 76 758 кг груза (бытовая техника, аксессуары к мобильным телефонам и т.д.) при предельной грузоподъёмности судна в 116 462 кг.

Также, согласно материалам проверки, из общего объема перевозимого груза товар "USB-зажигалки" весом 1 902 кг был заказан представительством компании JTI Kazakhstan LLC в КР и предназначался к доставке из Гонконга в Стамбул для последующей отправки получателю в Кыргызской Республике 19 декабря 2017 года рейсом № ТК 6528 по маршруту "Стамбул – Бишкек". Данные сведения подтверждены представительством авиакомпании "Туркиш Эйрлайнз". Весь остальной товар должен был быть доставлен из Стамбула в другие страны.

В ходе изучения маршрута доставки груза турецкими авиалиниями в Центральноазиатский регион установлено, что по применяемой системе грузовых перевозок "Карго" товары различных получателей формируются в точке отправления и доставляются в стамбульский аэропорт Ата-Тюрка (крупный транспортно-логистический центр). Далее товары отправляются по странам-получателям.

По официальным данным ГП "Кыргызаэронавигация", за период с 2016 по 2017 год до авиакатастрофы рейс № ТК 6491 по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул был совершен 49 раз.

Установлено, что указанный рейс выполнялся на регулярной основе по форме "Р", что подразумевает отсутствие коммерческих прав на выгрузку или погрузку товаров в международном аэропорту "Манас".

Отмечается, что в аэропорту "Манас" разбившийся борт ожидал сменный экипаж в составе двух пилотов, прибывших из Стамбула.

В отношении получателя вышеуказанного товара "USB-зажигалки" установлено, что представительство компании JTI Kazakhstan LLC в Кыргызской Республике является одним из филиалов лидера табачной индустрии компании Japan Tobacco International SA, штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

По полученным объяснениям руководителя кыргызского представительства указанной компании, груз "USB-зажигалки" был заказан головным алматинским офисом компании JTI Kazakhstan LLC на основании договора от 25 апреля 2016 года № 030180. При этом данный товар (зажигалки) не подлежал к реализации, а предназначался для безвозмездной выдачи торговым партнерам с целью продвижения основного товара на рынке.

Также установлено, что услуги логистики представительству компании JTI Kazakhstan LLC в КР предоставляла международная транспортно–экспедиторская компания Globalink Logistics Group, осуществляющая воздушные, наземные и морские перевозки грузов во многие страны мира.

Учитывая изложенное, в целях полного установления всех обстоятельств изучаемого вопроса ГКНБ продолжает проверку, в том числе в рамках оказания содействия расследованию уголовного дела, возбужденного по факту крушения самолета.