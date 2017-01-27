Профилактика правонарушений среди школьников. Мэрия провела совещание

Управлением образования мэрии г. Бишкек проведено расширенное совещания по вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В мероприятии приняло участие около 300 человек, проходило оно на базе Академии МВД КР.

В ходе совещания обсуждались вопросы по предупреждению групповых драк и других правонарушений среди школьников города Бишкек. Данная дискуссия проведена в целях усиления профилактических мероприятий на территории столицы. Актуальность этой теме придали недавние происшествия в Кочкорском районе Нарынской области а также в Араванском районе Ошской области.

В завершение обсуждения было принято решение усилить разъяснительную работу среди учащихся и их родителей. Администрациям школ совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних было дано поручение проработать конкретные шаги профилактики групповых драк и провести ряд мероприятий, посвященным духовно-нравственному воспитанию детей.

В совещании приняли участие вице-мэр города Бишкек Айгуль Рыскулова, председатель постоянной комиссии БГК по социальным вопросам Гульнара Молдобаева, начальник Управления образования Сауле Мейрманова, представители правоохранительных органов, координатор Программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP-6), директор ОО "Дорожная безопасность". А также директора районных центров образования, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты Управления социального развития.