Президент подписал Указ об обнародовании официального текста Конституции КР

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 27 января, в ходе торжественной церемонии подписал Указ об обнародовании официального текста Конституции Кыргызской Республики.

В торжественной церемонии подписания приняли участие спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда КР Айнаш Токбаева, председатель Конституционной палаты Верховного суда Эркинбек Мамыров, лидеры фракций, инициировавших поправки в Конституцию, вице-спикеры Жогорку Кенеша, председатели комитетов Жогорку Кенеша, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Раимберди Дуйшенбиев, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, председатель Счетной палаты Улукбек Марипов, вице-премьер-министры.

Перед подписанием Указа об обнародовании официального текста Конституции КР президент Алмазбек Атамбаев выступил с речью.

Текст выступления Главы государства:

Уважаемые сограждане!

Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия!

Сегодня мы пригласили вас на презентацию готового к обнародованию текста Конституции страны.

Как вы знаете, по итогам декабрьского референдума в Конституцию внесены около 40 поправок. Кроме того, в соответствии с решением референдума были также устранены многочисленные неточности, искажения и противоречия в текстах Конституции на государственном и официальном языках. Всего их оказалось более шестидесяти.

И вот, наконец, рабочая группа закончила свой скрупулезный труд. Перед вами – оригинальный текст Конституции на государственном и официальном языках, с изменениями, принятыми на декабрьском референдуме, и очищенный от неточностей, искажений и противоречий в текстах.

Сейчас я подпишу соответствующий Указ и отдам 4 копии оригинала текста представителям Жогорку Кенеша, правительства, Верховного суда и Конституционной палаты. Оригинал Конституции будет храниться в аппарате президента.

После подписания Указа текст Конституции будет обнародован в завтрашнем специальном номере газеты "Эркин Тоо", а также, конечно же, издан отдельной брошюрой.

Уважаемые сограждане!

Мы верим, что поправки в Конституцию помогут закрепить все то позитивное, что сделано за последние шесть лет.

На референдуме 11 декабря мы сделали большой шаг к государственной независимости и укреплению суверенитета. Большой шаг к тому, чтобы закрыть лазейки к установлению абсолютной единоличной власти. Чтобы граждане имели защиту от произвола правоохранительных или судебных органов. Чтобы у народа всегда была возможность сменить любую власть цивилизованным путем на выборах.

Мы все хотим построить независимый и сильный Кыргызстан. Это сокровенная мечта многих поколений наших отцов и дедов. Поэтому я благодарен всем кыргызстанцам, принявшим участие в голосовании на референдуме 11 декабря прошлого года! Независимо от того, как проголосовали, вы выразили свою гражданскую позицию по предложенным поправкам. Проявили неравнодушие к будущему страны.

Хочу выразить слова искренней признательности инициаторам законопроекта о поправках в Конституцию – депутатам Жогорку Кенеша, независимым экспертам и активистам. Вы проявили твердость и последовательность, показали, что интересы страны для вас превыше всего и, народ вас поддержал.

Благодаря поправкам в Конституцию, мы выходим из унизительной ситуации, когда внешние силы, включая международные организации, могли навязывать Кыргызстану неприемлемые нормы. Диктовать, кому смягчить наказание или выпустить из тюрьмы. Кыргызстан уважает международных партнеров, будет исполнять принятые на себя обязательства, но при безусловном соблюдении принципов государственного суверенитета и независимости.

Поправки в Конституцию создают реальную основу для укрепления взаимодействия парламента и правительства. От ставшего привычным непреодолимого антагонизма между законодательной и исполнительной ветвями власти мы имеем возможность перейти к эффективной совместной работе. Повышается ответственность должностных лиц обеих ветвей власти. Правительство становится более самостоятельным, но все же реально подотчетным Жогорку Кенешу.

При сохранении принципов независимости судебной ветви власти, поправки в Конституцию делают судей более ответственными. Для проведения судебной реформы и реформы правоохранительных органов это будет хорошей поддержкой. Поправки в Конституцию заставят органы прокуратуры заняться своим главным направлением деятельности – надзором за законностью и представительством интересов государства в суде.

Свои четкие направления деятельности будут отныне и у органов внутренних дел, ГКНБ и финансовой полиции.

Все это поможет освободить от груза многочисленных проверяющих наших предпринимателей, создаст условия для ускоренного развития экономики!

Уважаемые соотечественники!

В Конституцию внесены очень важные поправки. Но связанные с ними надежды народа станут реальными только в том случае, если Жогорку Кенеш и правительство приведут в соответствие с Конституцией действующие законы. Если более активно пойдут позитивные процессы в судах и органах прокуратуры. Работы здесь очень много.

Поэтому я обращаюсь к депутатам парламента и членам Правительства, ко всем руководителям государственных органов с предложением занять активную позицию в реализации перечисленных мною задач".

После подписания Указа об обнародовании официального текста Конституции КР президент Алмазбек Атамбаев передал копии оригинала текста Конституции торага Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову, премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову, председателю Верховного суда Айнаш Токбаевой и председателю Конституционной палаты Верховного суда Эркинбеку Мамырову.