Контрабандисты пытались провезти более 40 тонн сухофруктов и мандаринов

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ВБ

На юге Кыргызстана таможенники задержали контрабанду сухофруктов и мандаринов из Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба ГТС, 14 января в селе Бел-Орук Ноокатского района Ошской области сотрудниками Оперативной таможни "Юг" выявлен факт контрабандного ввоза на территорию ЕАЭС сушенных фруктов в количестве 18 930 кг. Общая стоимость груза - 931 573 сома.

А 16 января в районе водохранилища Торт-Куль Баткенского района Баткенской области таможенники задержали 1 516 ящиков мандаринов на сумму 545 760 сомов.

Оба груза пытались провезти в обход таможенного контроля. Материалы по этим фактам переданы в прокуратуру Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/354431
Теги:
ГТС, контрабанда, Таджикистан, ЕАЭС
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